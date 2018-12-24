Новогоднее ЧП: аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя ель (фото)

24 декабря 2018, 10:16
 ЧП Источник: 4-та Влада
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В Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.

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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Источник: 4-та Влада
 
 
 