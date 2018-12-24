Новогоднее ЧП: аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя ель (фото)

В Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.
Читайте такжеВ США мужчина залез на рождественскую елку перед Белым домом
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
В Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.
Читайте такжеВ США мужчина залез на рождественскую елку перед Белым домом
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
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