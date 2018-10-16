Оба пилота Су-27 погибли - Генштаб ВСУ

По данным поисковой операции, оба пилота Су-27, который упал во время учений в Винницкой области, погибли. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вырзил свои соболезнования из-за погибших пилотов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб сообщил о том, в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. О пострадавших или погибших сначала не сообщалось.

Напомним, в Украине в понедельник, 8 октября, стартовали многонационального учения Clear Sky-2018 ("Чистое небо-2018"), сообщает пресс-центр Министерства обороны. Тренировки продлятся почти две недели, до 19 октября, на аэродромах в Староконстантиновке (Хмельницкая область) и Гавришовке (Винницкая область).

В этом году в учениях примут участие американские истребители F-15 144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния. Как сообщалось, в "Чистом небе-2018" также будут задействованы военно- транспортные самолеты KC-135 и C-130J и беспилотные летательные аппараты MQ- 9, а также около 950 военнослужащих.