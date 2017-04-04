Обнародована фотография второго подозреваемого в теракте в питерском метро

В распоряжении российского "Пятого канала" оказалась фотография второго подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщается на сайте телеканала.

Как полагают в спецслужбах, этот человек мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции Площадь Восстания. Бомбу удалось своевременно обнаружить и обезвредить.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли десять человек - семь умерли на месте, один скончался в "скорой помощи", еще двое - в больнице. Около 40 человек, по ее данным, пострадали. Состояние шестерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Камеры видеонаблюдения в метро Санкт-Петербурга зафиксировали предполагаемого организатора взрыва.