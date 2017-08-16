Обнаруженный в реке Ингул в Николаеве возбудитель холеры является очень агрессивным

Обнаруженный возбудитель - тот самый, который 22 года назад убил около 30 николаевцев, еще сотни оказались тогда на грани смерти.

В Николаеве обнаружили возбудитель холеры в реке Ингул. Эпидемиологи исследуют также Южный Буг и Днепро-Бугский лиман, со вторника уже запрещено купаться и ловить рыбу во всех водоемах возле города, говорится в сюжете ТСН.

Местных рыбаков информация о холере не напугала - они, как и обычно, ловят рыбу. "Не боимся, а чего бояться? Мы эту холеру съедим и еще пивом запьем", - говорят они.

Медики же предупреждают, что такая беспечность может привести к трагическим последствиям, потому что выявлен возбудитель - тот самый, который 22 года назад убил около 30 николаевцев. Еще сотни оказались тогда на грани смерти.

"Это агрессивный штамм. У нас были такие дни, когда до 80 человек поступало, из них 50-60 в очень тяжелом состоянии", - рассказала главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

В этом году пока ни одного больного не зафиксировано. Однако на всякий случай больница уже готовится к эпидемии. "Создан холерный запас для медицинской помощи. Обычно у нас до 10, а сейчас больше 60 флаконов в наличии", - утверждает заведующий второго инфекционного отделения Игорь Пашков.

Холеру можно подхватить в воде или от речной рыбе, поэтому срочная комиссия по надвичайних ситуаций запретила горожанам купаться и ловить рыбу. "И к национальной полиции вместе с городской властью - провести дополнительные мероприятия по уличной торговле, по стихийным рынкам. Чтобы не дать возможность ту рыбу, которая вчера плавала в реке, где есть холера, высушить и продать людям", - поручил заместитель председателя Николаевской ОГА Виталий Киндратив.

На городском пляже о решении чиновников еще не знают - ни одного сообщения о холере там нет. "Из интернета есть информация, а официальных данных, подтверждений документальных, у нас на руках нет", - рассказал спасатель на пляжном посту Николай Яцененко.

Тем не менее, пляж, на котором обычно не протолкнуться, впервые за лето - пустой. Спасатели говорят, что это через мертвую рыбу, которую выбросило на берег из-за аномальной жары. "Все это связано с неприятным запахом из реки с мертвой рыбой на берегу", - утверждает другой спасатель Вадим Поддубный.

Эпидемиологи сейчас исследуют все водоемы возле Николаева и ищут причины внезапного появления холеры. Говорят, что 22 года назад возбудитель инфекции завезло иностранное судно. Возможно, все это время она находилась где-то на дне. "А сейчас погодные условия, то есть жара, температура воды - она способствует, чтобы она снова у нас появилась. Возможно, был носитель больной, есть утечки канализации несанкционированные", - рассуждает и.о директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" Владимир Клочко.

Холера - сложная диарейная инфекция, от которой можно умереть за несколько часов. Поэтому медики просят при первых симптомах немедленно бежать в больницу. "Может быть первый симптом - диарея водянистая, потом тошнота присоединиться. Быстро ухудшается состояние, вплоть до летальных случаев. Иногда достаточно 5-6 часов", - предупреждает главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Избежать заболевания помогут простые правила гигиены. Главное - не купаться в речке, мыть руки и проводить термическую обработку пищи.