Обрушение моста в Италии: Эксперты советовали его снести

Обрушившийся сегодня в итальянской Генуе мост Моранди десятки лет был проблемным

Эксперты инженерной отрасли предупреждали, что было бы экономически более целесообразным снести мост, чем продолжать восстанавливать данное сооружение, передает "ДС" со ссылкой на Daily Mail.

Мост Моранди, построенный еще в 1967 году, был главным сообщением между автомагистралями A10 и A7, поэтому уже более 50 лет на нем ежедневно скопичувалась большое количество автомобилей.

Утром во вторник он не выдержал, и десятки машин провалились на несколько метров, когда около 11:30 часть моста - в 260 метров - обвалилась.

Несмотря на величественный дизайн, конструкция моста Моранди, в которой было использовано два вида железобетона, создавала проблемы в течение десятилетий и требовала дорогостоящего технического обслуживания, пишет издание.

В начале 1990-х подвесные кабели вдоль моста должны быть заменены, дальнейшие работы по реконструкции были выполнены в 2016 году.

В 2016 году Антонио Бренчич, доцент кафедры гражданского строительства в Генузском университете, предупредил, что расходы на техническое обслуживание моста Моранди столь непомерные, что было бы дешевле построить новый. Бренчич указывал, что проблемы с мостом, который является "неровным и полугоризонтальным", начались еще в 1980-х годах.

В декабря 2016 года газета Genoan Il Secolo XIX утверждала, что для поддержки мостов в этом районе не хватает средств, поскольку власть "предпочла выделению средств на новые работы".

Газета обвиняла чиновников региона Лигурия в том, что они делали важные реставрации только тогда, когда проблемы с мостами становились уже очевидными.

Бывший президент Института конструкторских инженеров Ян Ферт назвал "очень необычным" дизайн Морани с его "жесткой компоновкой" между опорами, нечасто в конструкции висячих мостов.

"Пока рано говорить о том, что повлекло трагический обвал, но поскольку этот массивный и загружен городов стоял уже 50 лет, возможно, дополнительной причиной стала коррозия его опор", - добавил Ферт.

Напомним, по словам очевидцев, обрушение моста в итальянской Генуе произошло из-за удара молнии.

Как сообщала "ДС", на севере Италии, в Генуе, обрушился автомобильный мост. По информации спасателей, в результате обрушения моста в итальянской Генуе погибло как минимум 20 человек. Позднее власти сообщили об увеличении числа жертв до 30.