Обстрел Range Rover в Киеве: появились новые подробности трагедии

Автомобиль Range Rover, в котором убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на реестр судебных решений.

Речь идет о компании "ДонУкрПроектНИИ". У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты издания получили подтверждение, что машину этой компании расстреляли в центре Киева вчера, 1-го декабря.

Фирма "ДонУкрПроектНИИ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "ДонУкрПроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

По данным следствия, "ДонУкрПроектНИИ" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Из текста судебного постановления видно, что с февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора".

Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года. До 2014 года на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора". Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Также известно, что погибший ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык. Об этом сама певица рассказала на странице в Facebook. "Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", - написала Билык.