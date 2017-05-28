Обстрел в Красногоровке: ранены восемь мирных жителей, повреждены семь домов, школа и больница

Вследствие обстрела г.Красногоровка Донецкой области незаконными вооруженными формированиями утром в воскресенье ранены восемь жителей города, повреждены семь жилых домов, здания школы и больницы, заявляет спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"На данный момент известно о повреждении семи жилых домов, школы и больницы. Произошло несколько пожаров, которые удалось потушить. По предварительной информации, восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, обстрел был произведен боевиками утром 28 мая с использованием тяжелого вооружения.

"Правоохранительные органы и другие специальные службы постоянно патрулируют город, помогают пострадавшим, ищут неразорвавшиеся боеприпасы, оценивают нанесенные убытки и тщательно документируют это ужасное преступление", - добавил А.Мотузяник.

Как сообщалось, боевики начали обстрел Красногоровки в 6:40 воскресенья, обстрел продолжался более часа. Было повреждено здание городской больницы, несколько снарядов упало в жилом сектора города – в районе завода. Начавшиеся в результате обстрела пожары в школе и больнице впоследствии были ликвидированы.

Сотрудники полиции под обстрелами произвели эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения - в основном, людей пожилого возраста. Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате обстрелов, двое из которых были пациентами больницы.

По данным полиции, в Красногоровку для предоставления помощи направлены дополнительные группы полиции - более 50 полицейских и 10 единиц транспорта. Наряды объезжают город с целью фиксации последствий обстрела и выявления людей, которым нужна помощь.