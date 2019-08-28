Обвал дома в Дрогобыче: газовики заявили, что взрыва в доме не было

Пресс-служба "Львовгаза" распространила заявление о том, что в Дрогобыче, в доме, который обвалился, взрыва газа не было.

Об этом сообщает UATV.

"Специалистами АО "Львовгаз" сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома No100/1 по улице Грушевского в Дрогобыче, где произошел обвал подъезда No2. Загазованности не выявлено", - пояснили в компании.

Газовики сразу перекрыли поставку газа, когда сообщили о трагедии.

Напомним, что в Дрогобыче два человека погибли и семеро травмированы в результате взрыва газа в доме. Пострадавшие остаются в состоянии средней тяжести. Поиск людей продолжается.

UATV

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