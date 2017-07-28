Обвал грунта на Борщаговке произошел из-за строительных работ

Автомобили, которые пострадали в результате обрушения грунта на столичной Борщаговке, были оставлены водителями в небезопасной зоне рядом со стройкой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно информации, на Окружной дороге был вырыт котлован для проведения там строительных работ. В результате сильного ливня произошло обрушение стены, которая держала котлован, что и привело к обвалу грунта.

Для ликвидации последствий не привлекали спецотряд сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Компания-застройщик самостоятельно занималась извлечением автомобилей из котлована.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в районе Борщаговки из-за обильных осадков в виде дождя произошел обвал грунта, в результате чего в образовавшуюся яму провалилось несколько легковых автомобилей.

