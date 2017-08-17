Очевидцы теракта в Барселоне рассказывают, что фургон прибавил скорость перед тем, как въехать в толпу

Оказавшийся на барселонской улице Рамбла в момент террористического акта с наездом автомобиля на толпу бельгиец Кантэн Лелон описал телеканалу RTBF сцену нападения.

"Мы выходили из магазина и собирались зайти на пешеходную часть (центральную аллею улицы - ИФ). В это время грузовичок выскочил из кругового движения на площади Каталонии и въехал на Рамбла, не притормаживая. Он прибавил газу и сразу сбил пять или шесть человек. Мои сестры побежали прятаться, а следом за ними и я", - рассказал очевидец.

По его словам, службы спасения прибыли очень быстро. "Нас отправили укрыться в магазинах. Грузовичок продолжил движение, сбивая людей. Дальнейшее я уже не видел", - добавил К.Лелон.

Сайт телеканала привел слова и другого бельгийца, ставшего очевидцем теракта, не называя его имени: "Мы услышали крики. Я увидел грузовичок, ехавший в толпу. Мы укрылись в магазине. И там они (работники магазина - ИФ) закрыли шторы", сообщает Интерфакс.