Один задержанный по теракту в Стокгольме признал свою вину, - источник

Один задержанный по теракту в Стокгольме дал признательные показания. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Издание со ссылкой на неназванные источники сообщает, что шведская полиция на севере Стокгольма задержала мужчину. В ходе допроса он признался в совершении наезда на людей в центре города.

Напомним, Шведская полиция арестовала одного человека по делу о теракте в Стокгольме.

"Арестован один человек, который может иметь отношение к инциденту в центре Стокгольма. Больше информации об аресте на данный момент сообщить не можем", - говорится в сообщении полиции.

Число погибших от теракта в Стокгольме возросло до 4, травмированы 15 человек.

"Предварительные данные по травматизму: четверо погибших и 15 травмированных", - отмечают в полиции.

Сегодня, 7 апреля, в столице Швеции, Стокгольме, грузовик наехал на толпу людей, которые гуляли по Дроттнинггатан - главной пешеходной улице Стокгольма.