Оказывается, главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала СБУ

Главу АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины.

Суббота, 16 ноября 2019, 16:51

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем)", - говорится в сообщении.

Гитлянская отметила, что задержание проводилось исключительно в рамках действующего законодательства.

В настоящее время Гриценко помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о похищении Александра Гриценко.