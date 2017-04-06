Оккупанты в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно

Представители оккупационной власти Крыма потребовали у капитана украинского судна заплатить "штраф за нарушение границы" - 60 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ, 4 апреля "судно нарушило госграницу почти на 400 метров".

Рыболовецкий корабль "Рыбак Херсона" шел под флагом Украины, его порт приписки - Ильичевск, судовладелец - ООО "БАРА - Украина - Одесса".

Российский пограничный корабль "Аметист" задержал судно, его команда высадилась на борт "Рыбака Херсона" "для проведения контрольно-проверочных мероприятий".

"Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщили пограничники оккупированного Крыма.