Опасности для городов, получающих водоснабжение из реки Рось, нет - Гройсман

Опасности для жителей городов, получающих питьевую воду из реки Рось, нет, сообщил 10 июня в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - написал Гройсман.

Он добавил, что ГСЧС контролирует ситуацию, при этом необходимо придерживаться инструкций специальных служб.

Утечка химикатов в водоем произошла 9 июня в Погребищенском районе Винницкой области. По данным спасателей, грузовой микроавтобус Mercedes- Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений. В пруд, а затем в реку Рось попало около 800 л химикатов.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи химикатов.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в связи с утечкой химикатов мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось. Купание в реке, вылов рыбы и выпас скота в акватории Роси временно запрещены.

Приостановлена работа Белоцерковской фильтровальной станции, обеспечивающей водой Белую Церковь и Умань Черкасской области. Подача воды ограничена также в Мироновском и Богуславском районах Киевской области.

Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде ожидаются 10 июня.