Опубликована расшифровка разговора пилотов АН-148 перед крушением под Москвой

Опубликована расшифровка переговоров экипажа АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", который потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. Расшифровку разговора опубликовал российский портал "78.ru".

Ее подлинность подтвердили изданию РБК источники в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете.

Отмечается, что у АН-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев соответствующего датчика. "Когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

Командир воздушного судна: Вверх! Вот.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз..

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош п* * * * *, 200 скорость, б* * * * !

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, п* * * * *.

Напомним, что 11 февраля в районе села Степановское Раменского района Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово" разбился пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", который следовал по маршруту "Москва-Орск". На борту самолета находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

13 февраля после получения первых данных расшифровки "черных ящиков" Ан-148 Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной аварии стало обледенение приемников полного давления.

Следственный комитет РФ начал расследование по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

По материалам: 78.ru /