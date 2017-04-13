Опубликовано видео, как Вера Савченко сбила женщину

В сети на ресурсе YouTube появилось видео момента ДТП в Киеве с участием народного депутата Надежды Савченко, во время которого ее автомобиль сбил пожилую женщину.

На видео видно, как автомобиль Skoda двигается на парковке торгового центра задним ходом и сбивает женщину, которая неожиданно появилась из-за другого авто.

Отметим, что за рулем автомобиля с нардепом находилась ее сестра Вера. После ДТП она отметила, что не увидела женщину из-за другого авто, которое также выезжало с парковочного места. При этом на видео заметно, что относительно двигающегося авто, Skoda Савченко ехала задним ходом с большой скоростью.

Сестра нардепа также сообщила, что в момент ДТП той не было в авто.

ДТП произошло на Троещине возле торгового центра на улице Драйзера 4.

По материалам ONLINE.UA