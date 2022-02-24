Під Харковом горять підбиті російські танки

Под Харьковом украинские военные подбили 4 российских танка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
https://nua.in.ua
Под Харьковом украинские военные подбили 4 российских танка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
https://nua.in.ua
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