Під Києвом прогримів вибух у п'ятиповерхівці, є постраждалі

21 червня, 2021 понедiлок 15:29

У понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району Київської області прогримів вибух у п'ятиповерховому житловому будинку

Про це повідомляє сайт ДСНС України у Київській області.

Вибух із послідуючим горінням стався на третьому поверсі будинку о 13:20. Вогонь розповсюдився на 4 і 5 поверхи та покрівлю. За наявними даними, руйнувань несучих конструкцій немає.

Унаслідок вибуху госпіталізовано двох людей, у тому числі дитину 2008 року народження. Ще 6 потраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Станом на 14:50 рятувальники здійснювали гасіння пожежі, від ДСНС було залучено 53 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.