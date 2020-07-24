Під Києвом розстріляли київського бізнесмена Плекана

Під Києвом розстріляли 44-річного київського бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана. Про це 23 липня поінформували у програмі "Надзвичайні новини" на каналі ICTV.

Плекан разом із семирічним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району. Неподалік від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У повідомленні йдеться про те, що в чоловіка влучило не менше ніж чотири кулі, проте він зумів з'їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Поряд із ним постійно перебувала дитина, яка не постраждала.

За даними журналістів телеканалу, убивці сказали хлопчикові тікати. Він прибіг додому, після чого показав матері, де шукати батька. Поранення Плекана виявилися смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що невідомі регулярно йому погрожували, але він тільки заспокоював сім'ю.

"У поліцейських уже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів убивства", - ідеться в сюжеті.

Коли саме сталося це вбивство, не повідомляють.