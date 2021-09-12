Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці

Суддя Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета

У селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці 53-річного Віталія Писанця.

Інформацію підтвердили в обласній поліції: "Поліція Київщини підтверджує факт смерті одного зі столичних судей в селі Погреби Броварського району", - йдеться у повідомленні.

Тіло судді виявили 11 вересня. У поліції оприлюднили фото з місця події:

Фото Національна поліція

Прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі УНІАН підтвердила, що суддя Писанець був знайдений мертвим. "Дійсно, він загинув", - зазначила вона.

За словами Прянішнікової, причини смерті судді визначатиме експертиза.

Справою наразі займається Держбюро розслідувань.