Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло

Під завалами на четвертому поверсі будинку на Позняках у Києві рятувальники знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв події зросла до чотирьох.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, третьою жертвою вибуху, попередньо, став чоловік.

"Зараз тривають роботи з деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", - повідомив мер.

Нагадаємо, у неділю стався потужний вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках.

Рятувальники другий день продовжують розбирати завали, але процес сповільнився через високу можливость обвалу дозволеної секції будинку.