Під завалами зруйнованого будинку на Позняках у Києві загиблих більше немає - ДСНС

За оперативною інформацією, під завалами зруйнованого будинку на Позняках у Києві загиблих більше немає.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій щодо проведення пошукових робіт станом на 11:00.

"Всього підрозділами ДСНС вилучено з-під завалів тіла п'яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники інформують, що до проведення робіт станом на 11:00 залучено 223 особи та 44 одиниці техніки.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, вранці 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух, за попередніми даними, газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п'ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Сьогодні, 23 червня рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви вибуху в будинку на Позняках.

З початку проведення робіт рятувальники дістали з-під завалів тіла п'ятьох осіб: двох жінок 1943 та 1974 р.н. і трьох чоловіків 1991, 1967, 1976 р.н.

