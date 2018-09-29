"Пішла жорстка зачистка": журналіст розповів про причини вибуху в Донецьку

Сьогоднішній вибух у Донецьку, при якому постраждав кандидат на посаду ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов, був спровокований тим, що Денис Пушилін, який тимчасово виконує обов'язки ватажка бойовиків, намагається зачистити своїх конкурентів.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський на сторінці в Facebook.

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"Пішла жорстка зачистка будь опозиції до Пушиліна. Особливо смішно читати зараз обурені пости прихильників Губарєва. Жучковський журиться, що влаштували Північну Корею в Донецьку. А чого журитися? Адже рівно цього з самого початку і хотіли. Коли чотири роки вбивали і катували людей у підвалах, у тому числі і своїх соратників, дурників, які повірили в "Новоросію" - це що було? Коли били дубцем, різали ножами в мирному місті прихильників України, це що було? Хіба не Північна Корея? Чомусь всі любителі сталінщини і чорносотенства завжди переконані, що репресувати, бити і садити в тюрми будуть когось іншого, а не їх. Але ні. У тоталітарних утвореннях всі однаково безправні. Сьогодні ти лідер, а завтра ворог народу. Ось і з Пашею так. Що хотіли, те й отримали. Русскій мір - він такий. Ну нічого, головне - не Європа", - написав журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їх інформацією, одним з постраждалих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".