Після аварії на "Рівнеазоті" у ґрунтах виявили нітрати. Рівень перевищено в 10 разів

Державна екологічна інспекція заявила про завершення дослідження ґрунтів внаслідок аварії на заводі "Рівнеазот". Проби були зібрали на територіях 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого.

Згідно з результатами досліджень перевищення показників азоту амонійного та нітратів було зафіксовано на територіях: поблизу ПрАТ "Рівнеазот" - по нітратах в 10 разів; М. Рівне, вул. Соборна, в'їзд у місто з боку Луцького кільця - по азоту амонійному в 1,3 раза, нітратах в 1,8 раза; поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку - по нітратах в 4,3 раза; поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку - по нітратах в 1,7 раза; поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку - по нітратах в 1,9 раза; поблизу с. Городок, з південного боку - по нітратах в 1,8 раза.

Мальований додав, що перевищення показників може бути також спричинене й незадовільним введенням господарської діяльності, у зв'язку з чим Держекоінспекція запросить моніторинг спостережень за станом ґрунтів від ПрАТ "Рівнеазот".