Парижский аэропорт Орли восстановил работу после стрельбы

В парижском аэропорту Орли во второй половине дня восстановили свою работу терминалы Орли-Юг и Орли-Запад, передает Le Figaro.

Известно, что работа аэропорта была приостановлена, а люди эвакуированы в связи с угрозой террористической атаки.

Так, в аеропорту застрелили мужчину после того, как он выхватил ружье у сотрудника антитеррористического подразделения аэропорта и побежал в ресторан.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы Франции задержали брата и отца мужчины, который в субботу, 18 марта, напал на сотрудника антитеррористического подразделения аэропорта Орли.