Патрульні зловили під Києвом п'яного російського консула

У районі Бортничів поблизу Києва в ніч проти понеділка, 31липня, патрульна поліція зупинила авто, за кермом якого перебував російський консул у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє УНІАН.

Чоловік зізнався, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався, а також відмовився пройти тест на алкоголь.

- У зв'язку з цим було викликано консула посольства РФ, який взяв на себе відповідальність доправити транспортний засіб до посольства. Складено рапорт, - повідомив сержант поліції Олександр Ситюк.

За автомобілем приїхав інший представник диппредставництва РФ, який сів за кермо та поїхав разом із винуватцем інциденту.