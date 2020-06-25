Паводки на Західній Україні: затоплено майже 10 тисяч будинків, зруйновано 64 мости

Більше за все постраждала Івано-Франківська область, там підтоплено 234 населених пункти.

Наразі в результаті масштабних паводків в західних областях України підтоплено 285 населених пунктів. Стихія завдала величезних збитків інфраструктурі, троє людей від початку негоди загинули.

Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС. Більше за все постраждала Івано- Франківська область, там підтоплено 234 населених пункти.

Всього у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях підтоплено 9 994 будинки (З них 9157 -на Івано- Франківщині). Зруйновано 117 км автодоріг та 64 мости. Пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 643 людини та 469 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, інтенсивні опади впродовж 22-23 червня призвели до ускладнення повеневої ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання зруйнованого житла та виділити фінансову допомогу постраждалим від повеней жителям західних областей.