Пентагон: Россия собрала на границе с Украиной больше войск, чем в 2014 году

Минобороны США не верит, что российские войска на границе с Украиной готовят технику и солдат только ради приграничных учений.

Россия стянула на границу с Украиной больше войск, чем во время событий в 2014 году. Об этом заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, его слова передает пресс-служба на официальном сайте.

Минобороны пока не может назвать точное количество солдат и боевой техники, которые сгруппировались поблизости от украинских границ, однако наращивание военной мощи вызывает у американцев серьезные опасения. По словам Кирби, стягивание войск никак не способствует безопасности и стабильности.

"Это самое больше наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Я не готов ответить, насколько, но оно точно больше, чем в 2014 году", - подчеркнул представитель Пентагона.

Джон Кирби обратил внимание, что россияне объясняют стягивание войск учениями. Военному руководству США непонятна цель таких тренировок на границе с Украиной, поэтому американцы призывают Россию объяснить свои намерения. Кроме того, они требуют прекратить провокации и нарушения Минских соглашений, в результате которых гибнут украинские военнослужащие.

Ранее Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным по телефону и заявил, что США обеспокоены концентрацией войск на границе с Украиной. Он также предложил "разрядить обстановку" и пригрозил введением дополнительных санкций.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте Украины и России. Он призвал Киев и Москву уладить вопросы дипломатическими путями. По словам министра, Турция будет защищать мир в Черном море, хотя российско-украинский конфликт вызывает напряжение.

Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что Россия может применить в Украине "грузинский сценарий", как в 2008 году. По его словам, РФ разворачивают командные пункты и систему управления войсками на границе впервые с момента развала СССР.