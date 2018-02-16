Перед крушением Ан-148 пилоты ругались из-за показателей на приборах

В Следственном комитете РФ обнародовали данные параметрического и речевого самописцев самолета Ан-148, который потрепел крушение 11 февраля в Подмосковье.

Об этом пишет "Коммерсант".

Расшифровка записей речевого самописца свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на приборах, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом контроль над управлением самолета потерян не был.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным издания, сама запись оказалась короткой из-за сильных повреждений черного ящика. Известно, что сначала пилоты выполняли действия в соответствии с инструкцией. Однако они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости.

Во время полета пилоты заметили критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Они ругались, пытаясь решить проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Далее запись содержит нечленораздельные крики, после и произошло столкновение с землей.

12 февраля сообщалось, что украинская сторона примет участие в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

12 февраля Раменском районе Подмосковья экстренные службы обнаружили второй "черный ящик" разбившегося самолета Ан-148.

11 февраля Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России опубликовало список находившихся на борту разбившегося самолета Ан-148 в Московской области.

11 февраля официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан- 148, который потерпел крушение в России.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек, все они погибли.

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