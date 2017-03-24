Перед смертью Вороненков просил обеспечить ему охрану и назвал имя человека, который ему угрожал

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев заявляет о том, что убитый бывший депутат Госдумы Денис Вороненков обращался в Администрацию Президента с просьбой обеспечить ему государственную охрану в связи с угрозами от экс-генерала Федеральной службы безопасности Олега Феоктистова.

Об этом Пономарев сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Он при каждой встрече говорил, что ему поступают угрозы, и они идут по линии одного конкретного человека - Феоктистова. Он воспринимал это абсолютно серьезно. Именно он обратился в Администрацию Президента Украины за госохраной. Именно поэтому у него эта охрана появилась", - сказал он.

При этом Пономарев считает эффективность охраны ограниченной, если запланировано убийство охраняемого лица.

Как сообщали Українські Новини, полиция рассматривает версию убийства Вороненкова спецслужбами России.

Охранник Вороненкова ранил подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы и сам получил ранение, оба находятся в больнице под охраной полиции. Убийца Вороненкова находился на грани смерти.