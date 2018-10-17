Перед взрывом в оккупированной Керчи в видели вооруженных неизвестных - Тука

Сейчас все выезды из города перекрыты.

Данные о количестве неизвестных расходятся из-за шокового состояния свидетелей

Жители оккупированной Россией Керчи перед смертельным взрывом в техникуме сферы обслуживания (бывш. Керченский политехнический техникум-Керченский металлургический техникум) видели в здании вооруженных неизвестных.

По словам источников заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгия Туки, в здание вошли от четырех до десяти человек, после чего прогремели два взрыва разной мощности.

"По сообщениям самих крымчан, с которыми на постоянном контакте, речь идет о том, что были замечены внутри здания вооруженные люди. Одни люди говорят, что четыре человека, другие говорили - 10. Нужно понимать, что люди в состоянии шока, потому любые сведения нужно проверять", - отметил он.

Находившиеся внутри здания сообщили о том, что первый взрыв был глухой и не мощный, а второй - сильный и мощный. "В городе введена операция "Перехват", все выезды из Керчи заблокированы", - добавил замминистра со ссылкой на данные местных жителей.Как сообщалось, взрыв на втором этаже колледжа прогремел днем в среду, 17 октября. В результате инцидента погибли 19 человек, еще более 70 получили ранения. Среди пострадавших преимущественно подростки, все они госпитализированы.

Российские правоохранители обвинили в теракте 18-летнего студента 4 курса колледжа Владислава Рослякова. Якобы после растрела соучеников и подрыва взрывного устройства парень покончил с собой.

Следственные органы оккупированного полуострова открыли уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Прокуратура АР Крым (Украина) открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 258 УК Украины (террористический акт). По материалам: Интерфакс-Украина /