Перестрелка в Олевске: у подозреваемых изъяли полтонны янтаря

Генпрокуратура проводит обыски у причастных к январской перестрелке в Олевске Житомирской области, изъято много янтаря и оружие

Юрий Луценко

По делу о смертельной перестрелке в Олевске Житомирской области правоохранители провели масштабные обыски в регионе. В результате было изъято около 500 кг янтаря, а также оружие. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"После январской стрельбы в Олевске были одновременно сняты местные руководители прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре янтарной лихорадки. Сегодня совместно с управлением К СБУ провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие", - сообщил глава ГПУ.

Луценко подчеркнул, что "страна очень нуждается в законодательном урегулировании этого вопроса.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что, по предварительной информации, обыски проходят в самом Олевске и населенных пунктах вокруг райцентра, а также в других поселках на севере Житомирской области.

"Выявляют скупщиков и причастных к незаконной добыче и сбыту янтаря, а также причастных к перестрелке 16 января этого года в Олевске", - отметила она.

16 января в Олевске Житомирской области в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения. После инцидента Луценко уволил заместителя главы Коростенской местной прокуратуры Житомирской области.