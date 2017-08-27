Першу допомогу збитому Шуфричем-молодшим пішоходу надав син головного рабина України (фото)

Чоловікові, якого в суботу ввечері збив на пішохідному переході син нардепа Нестора Шуфрича, медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги надав син головного рабина України Моше Асмана.

Про це у Facebook повідомив сам Моше-Реувен Асман.

"Наш син Мендель, перебуваючи в цей час поблизу, встиг забігти в синагогу, взяти спеціальний ізраїльський медичний рюкзак першої допомоги, що знаходиться на охороні в синагозі, і встиг надати необхідну термінову медичну допомогу, поки не приїхала швидка допомога. Допомогли навички, отримані за час служби в ізраїльській армії", - написав він.

Асман додав, що автомобіль, який збив людину, рухався "на великій швидкості".

Як повідомлялося, 26 серпня сином народного депутата від Опозиційного блоку Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем безпосередньо на пішохідному переході скоєно наїзд на пішохода, постраждалого з численними травмами госпіталізовано.

Фото: Moshe Azman / Facebook