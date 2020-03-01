Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Эквадоре

Как сообщает AP, чиновники Эквадора в субботу подтвердили первый случай нового коронавируса в южноамериканской стране, а Мексика сообщила о еще двух случаях заражения увеличив общее количество больных в стране до четырех, - указано сообщении.

Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Зебаллос заявила, что женщина старше 70 лет, проживающая в Испании, прибыла в Эквадор 14 февраля, не имея никаких симптомов болезни. В течение следующих дней она начала плохо себя чувствовать.

Это второй случай коронавируса в Южной Америке, после Бразилии.

Департамент здравоохранения Мексики заявил вечером в пятницу, что в Мехико было подтвержден новый случай коронавируса, в дополнение к первым двум подтвержденным, объявленным ранее.

Напомним, по состоянию на утро 29 февраля жертвами китайского коронавируса стали 2920 человек, число выздоровлений - 39 445.