Президенту России Владимиру Путину уже доложили об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

Об этом телеканалу "Дождь" сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался комментировать убийство Вороненкова, сказав, что "это не наша тема".

Около полудня 23 марта в центре Киева неизвестный застрелил экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Предполагаемый убийца и охранник Вороненкова ранены, они находятся в больнице.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возложил на Россию ответственность за убийство Вороненкова.