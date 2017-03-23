Президенту России Владимиру Путину уже доложили об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.
Об этом телеканалу "Дождь" сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
При этом Песков отказался комментировать убийство Вороненкова, сказав, что "это не наша тема".
Около полудня 23 марта в центре Киева неизвестный застрелил экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Предполагаемый убийца и охранник Вороненкова ранены, они находятся в больнице.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возложил на Россию ответственность за убийство Вороненкова.