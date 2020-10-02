Площа пожежі на Луганщині збільшилась до 13 тис. га

Орієнтовна площа пожеж на Луганщині складає 13 тис. гектар, до ліквідації залучено понад 2,5 тис. людей та 264 одиниці техніки. Про це повідомили під час оперативного зведення пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 17 осіб. Евакуйовано 150 чоловік. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 13 тис. гектарів", - повідомили у ДСНС.

"Всього до гасіння залучено 2 тис. 557 чоловік та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 чоловік особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей) у томі числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8 якими протягом 1 жовтня здійснено 60 скидів (246 т води)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 7 основних осередках пожеж. "Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі", - пояснили у пресцентрі.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У ДСНС нагадали, що протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж з яких 1 осередок між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано.

У пресцентрі надзвичайників розповіли, що найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця- Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Старий Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).