По факту гибели шахтеров во Львовской области открыто уголовное производство

По факту гибели шахтеров на шахте "Степовая" во Львовской области открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Львовской области.

"Правоохранители Львовщины открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" по факту гибели восьми шахтеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодня в 12:52 правоохранители получили сообщение от дежурного ГСЧС во Львовской области о том, что на шахте No10 "Степовая" в Сокальском районе Львовской области произошел обвал и есть заблокированные шахтеры.

"По предварительным данным обвал произошел в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шестеро травмированы, еще двадцать спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно- оперативная группа", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.272 ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование.

Как уточнили в прокуратуре Львовской области, была создана группа следователей из числа опытных сотрудников полиции и группа процессуальных руководителей.

В ближайшее время следователями будут вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления обстоятельств трагедии, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также установления виновных лиц.

2 марта на шахте No 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы, в результате чего погибли 8 человек, 6 горняков получили травмы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с трагедией отменил запланированные на сегодня мероприятия и вылетел во Львовскую область вместе с министром энергетики Игорем Насаликом и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

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