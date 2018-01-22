По городу ездит 502 маршрутка без тормозов (видео)

В Киеве пассажир маршрутки заснял на видео, как водитель останавливает транспорт при помощи ручника.
Видео появилось в сообществе "Киев автомобильный" в Facebook.
В Киеве пассажир маршрутки заснял на видео, как водитель останавливает транспорт при помощи ручника.
Видео появилось в сообществе "Киев автомобильный" в Facebook.
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