По городу ездит 502 маршрутка без тормозов (видео)

22 января 2018, 23:06
 ЧП Источник: 4-та Влада

В Киеве пассажир маршрутки заснял на видео, как водитель останавливает транспорт при помощи ручника.

 

 

Видео появилось в сообществе "Киев автомобильный" в Facebook.

Источник: 4-та Влада
 
 
 