Под Авдеевкой обостряются боевые действия – Минобороны

Ситуация в районе г.Авдеевка Донецкой области за минувшие сутки демонстрирует тенденцию к обострению, боевики активизировались на участках, которые обычно в целом спокойные, констатирует спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению… По примерным подсчетам Генерального штаба, вчера возле Авдеевки противник выпустил более 30 мин и около 70 танковых снарядов", - сообщил А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его информации, боевики активизировались также на других участках фронта донецкого направления. "В целом на Донецком направлении вчера спокойных участков не было…За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение", - сказал спикер Минобороны.

А.Мотузяник сообщил, что украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.