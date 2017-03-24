Под Балаклеей начали работать танки, детонация уменьшилась - советник Президента

Главной целью диверсии на военных складах возле Балаклеи были вооружения, которые размещены под землей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник Президента Украины Юрий Бирюков.

"Самое главное, что и было целью диверсии - как раз хранится в бетонных капонирах.", - написал он.

Советник Порошенко также добавил, что почти половина того, что хранится на складах боеприпасов - компоненты снятых с вооружения боеприпасов, которые разбирали.

"На видео были видны разрывы и хаотичные старты ракет ЗРК КУБ. Бетонные заглубленные бункеры - держат. Выгорели все внешние площадки", - добавил Бирюков.

Он также заверил, что на хранилища выделялись деньги, инфраструктура восстанавливалась, однако денег все равно было катастрофически мало.

"Создать подобное в другой точке Украины - сейчас на это просто нет денег. Сейчас детонация уменьшилась, начали работать танки - пробивают дорогу, подтягивают спецтехнику", - рассказал советник Президента.