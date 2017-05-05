Под Харьковом горел мусорный полигон.

Сообщение о пожаре на открытой территории предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод", где хранились твердые бытовые отходы, поступило 4 мая в 15:46.

К месту пожара были направлены силы и средства 5-ти пожарно-спасательных подразделений ГСЧС.

Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.

На тушение пожара спасателями были поданы 5 пожарных стволов, в том числе 1 лафетный.

В 00:27 5 августа пожарным удалось локализовать пожар.

Сейчас проводятся работы по полной ликвидации возгорания.

На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода.

В ГСЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, ведь во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

Харьковские Известияhttp://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1239374.html