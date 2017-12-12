Под Харьковом поезд Интерсити на несколько часов застрял между станциями

Во вторник, 12 декабря, в Харьковской области возле станции Огульцы из-за технической неисправности остановился пассажирский скоростной поезд No 723 Харьков-Киев.

Как сообщили в Укрзализныце, поезд No723 совершил вынужденную остановку около 14:00. В 15:36 вспомогательный локомотив доставил этот поезд с пассажирами на станцию Свинковка Полтавской области. В 17:30 их пересадили в резервный подвижной состав, откуда они отправились в столицу.

Причина вынужденной остановки поезда выясняется. По предварительным данным, при переходе с постоянного на переменный ток произошел сбой в электросхеме управления электропоезда, в результате чего он не смог двигаться дальше.

Напомним, что в Укрзализныце инициировали проверку по факту инцидента, когда на Закарпатье пассажирам пришлось толкать пригородный поезд Ивано- Франковск-Рахов.