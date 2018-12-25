Под Киевом грузовик врезался в маршрутку, шесть человек пострадали

В Киевской области на Бориспольской трассе в сторону столицы грузовик врезался в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла, когда маршрутка отъезжала от остановки села Счастливое. Кроме маршрутки повреждения получили несколько легковушек.

Все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте. Одну женщину зажало в маршрутке. Ее пришлось доставать с помощью спецсредств.

Пострадавшую забрала скорая. На трассе образовалась пробка.