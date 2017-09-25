Под Киевом неизвестные до смерти забили главу правления "Киевоблэнерго"

В Белогородке под Киевом неизвестные до смерти забили главу правления АО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Сообщается, что вечером 24 сентября неизвестные напали на дом Полывяного, нанесли ему и жене телесные повреждения. Мужчина от полученных травм умер.

По данным следствия, неизвестные проникли через забор во двор дома Полывяного, напали на хозяина, затянули в дом, где связали его с женой. После этого нападавшие стали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не добившись информации, они забрали около 15 тыс. гривен, золотые украшения и перетащили хозяина в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил начальник областной полиции Дмитрий Ценов.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".