Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

08 января 2018, 22:16
 ЧП Источник: 112.ua

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса, сообщает "Киев Оперативный".

"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab... пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes... От удара Mercedes опрокинулся на бок", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате аварии без травмированных не обошлось - одну женщину-пассажира госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель микроавтобуса Ford Transit сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

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Источник: 112.ua
 
 
 