ПОд Киевом погиб ветеран батальона "Айдар"

Во время стычки в поселке Вышгород, под Киевом, погиб бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

Об этом в своем Facebook написала боец батальона Екатерина Котлярова.

"Больно невероятно. Сегодня погиб наш собрат, айдаровец Корниенко Игорь. Мы его знали, как "Корней"... Настоящий ястреб, смелый и бесстрашный воин...", - написала она.

Напомним, ранее в полиции Киевской области сообщили обстоятельства гибели мужчины - трагедия случилась около трех часов ночи, во время стычки между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

Во время драки молодой человек заметил в сумке у мужчины оружие, выхватил его и сделал выстрел. В тот же момент другой молодой человек ударил второго мужчину, который потерял сознание.

Нападавшие скрылись, а травмированный мужчина, придя в сознание, вызвал полицию.

"От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно- медицинской экспертизы", - заявили полицейские.

Позже были установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, основательно подозреваемый в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода.