Под Киевом водитель сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП, есть погибшие

В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области автомобиль сбил троих пешеходов, один человек скончался, сообщает организация "Киев Оперативный" в понедельник на странице в Facebook.

"По предварительной информации, три женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. Их не заметил водитель серебристого внедорожника, который ехал в направлении Киева, и сбил всех троих. От удара их отбросило на встречный автомобиль ВАЗ. Две женщины в критическом состоянии были срочно госпитализированы, еще одна – погибла на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание водителя-преступника. Движение транспорта после ДТП сильно затруднено в обоих направлениях.