Под Киевом военнослужащий ранил постороннего мужчину на военном аэродроме

В воскресенье, 18 июня, на территории воинской части в Борисполе Киевской области военнослужащий ранил из табельного огнестрельного постороннего человека. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащий, находясь в составе суточного наряда воинской части, увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, после чего выстрелил из табельного огнестрельного оружия, в результате чего мужчина, который безосновательно находился на территории поста, получил ранение в ногу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.414 Уголовного кодекса Украины.

Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что инцидент произошел на военном аэродроме. Военнослужащий "в соответствии с требованиями устава применил оружие по отношению к гражданскому лицу, которое незаконно находилось на территории военного аэродрома".

Мужчина, которой проник на территорию воинской части, получил огнестрельное ранение в стопу. Ему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Командование воинской части в очередной раз информирует гражданское население о недопустимости незаконного проникновения лиц на территорию военных объектов", - добавили в Министерстве обороны Украины.