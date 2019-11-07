Под Киевом взорвали поставщика угля из оккупированных территорий Игоря Сало

Поздно вечером 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве автомобиль Mercedes взорвал мотоциклист. В результате теракта погиб охранник Сергей Ерченко. Двое людей получили травмы: Сало Игорь Владимирович, 1962 г. р., (занимается фармацевтическим бизнесом) и Воловик Сергей Анатольевич, 1985 г. р. На месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи.

Машина марки Mercedes-Benz, официально зарегистрирована на киевлянку Островскую, 1985 г. рождения.

В данный момент по Киеву и области введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW.

По предварительным данным, люди на этом мотоцикле подорвали автомобиль Mercedes, положив на крышу взрывное устройство. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Взрыв также задел пять автомобилей.

По информации интернет-СМИ, Игорь Сало является российско-украинским бизнесменом и известен в бизнес-кругах обеих стран. Впрочем его репутация, судя по многочисленным публикациям, скорее отрицательная (хотя и нельзя исключать, что многие из этих статей заказные и сознательно дискредитируют Сало).

На различных сайтах Сало описывают как участника рейдерских захватов, "отжатий" предприятий, финансовых махинаций. При этом Сало, крутясь в украинском бизнесе не первый год, завел тесные связи в высших кабинетах. Среди "друзей" бизнесмена есть народные депутаты.

Один из таких "друзей" - бывший нардеп от БПП Сергей Тригубенко. Прикрытие ему, как и другим членам парламентской фракции, якобы обеспечивал лично экс- президент Петр Порошенко.

Также в интернете пишут, что Игорь Сало, с использованием имеющихся связей в Верховной Раде и Министерстве АПК Украины, проводит активные действия, конечной целью которых является приватизация ГП "Артемсоль".

Как отмечает в Facebook блогер Станислав Речинский, Игорь Сало и его семья ранее занимались фармацевтическим бизнесом. Однако предприниматель сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько "Центрэнерго", уголь и связью с Тригубенко.

"Во втором квартале 2015 года руководство "Центрэнерго" заключило крупнейший контракт с частным поставщиком - кипрской компанией Sovewick Holding Limited. По данным издания Insider, у кипрской фирмы прослеживаются явные связи с Игорем Сало и его сыном Владимиром, бизнес-интересы которых были сосредоточены в Харькове", - пишет Речинский.

По его словам, кипрской компанией Sovewick Holding Limited, согласно информации сайта "Наші Гроші", владеет фирма с Маршалловых островов Blans Investment Inc. Бенефициары в этой юрисдикции не раскрываются. Так, в 2012 году, согласно информации реестра юрлиц, у Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО "СБМ+". Профиль этой компании - торговля нефтепродуктами. Сейчас она контролируется структурами государственной азербайджанской корпорации Socar. В конце 2012 года это был совместный бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Йоффе, а еще раньше партнером Йоффе по "СБМ+" был его сын Владимир Сало. Стоит отметить, что Геннадий Йоффе, Игорь Сало и Владимир Сало в этом случае не отошли от своего стиля ведения бизнеса и получив деньги от компании "Socar" не выполнили взятые на себя обязательства.

Также, как писало издание Вчасно.ua, Игорь Сало затевал очередную коррупционную схему по шахте "Краснолиманская" расположенную в Донецкой области.

На базе предприятия "УК "Краснолиманская" Игорем Сало создано ГП "Державна вугільна компанія" ("ДВК"), которое фактически стала посредником между "Краснолиманской" и "Центрэнерго". Уголь горняки отправляли исправно, а вот деньги за него не получали. Так образовался долг в 65 млн гривен.

В 2015-м источники Insider на энергетическом рынке утверждали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны АТО на Востоке Украины. Потому "многопрофильность" Sovewick Holding Limited неудивительна. Под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская, поставляется и продается уголь с территории так называемой "ДНР".