Под Киевом задержали серийного насильника "Катастрофу"

Задержанный мужчина сознался в содеянном, признал свою вину.

В Киевской области задержали 39-летнего жителя Киево-Святошинского района, который совершил 5 изнасилований. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Он почти год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. За решеткой злоумышленник по прозвищу "Катастрофа" провел уже 22 года.

Так, в полицию обратились две девушки 18-ти и 21-го года, которые сообщили, что накануне они хотели путешествовать в Одессу автостопом. В с. Софиевская Борщаговка они остановили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого согласился их подвезти.

"В городе Васильков мужчина предложил своим пассажиркам переночевать в арендованной им квартире. Заманив жертв в квартиру, злоумышленник, угрожая ножом и применив физическую силу, вступил в половые отношения с девушками против их воли. После чего насильник на собственном автомобиле вывез девушек на автозаправочную станцию возле пгт. Калиновка, где вновь угрожая ножом, отобрал у них деньги и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Оперативники в тот же день задержали насильника, который сознался в содеянном, признал свою вину и дал правдивые показания.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.187 (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти), ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас доказана его причастность к совершению пяти фактов изнасилования. Сотрудники полиции продолжают проверять задержанного мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и государства", - добавили правоохранители.